Минобороны: Российские военные уничтожили несколько топливных хранилищ и стоянку украинской авиатехники

Российские вооруженные силы ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Об этом в ходе ежедневного вечернего брифинга 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также, по его словам, в результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.
Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.
В общей сложности в течение дня авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата.
Ранее в воскресенье, 3 апреля, в Минобороны РФ заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трех хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, а также отвергли обвинения в убийстве мирного населения в городе Буче Киевской области.