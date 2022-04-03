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    Минобороны: Российские военные уничтожили несколько топливных хранилищ и стоянку украинской авиатехники

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    Российские вооруженные силы ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Об этом в ходе ежедневного вечернего брифинга 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также, по его словам, в результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

    Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

    В общей сложности в течение дня авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата.

    Ранее в воскресенье, 3 апреля, в Минобороны РФ заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трех хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, а также отвергли обвинения в убийстве мирного населения в городе Буче Киевской области.

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