Минобороны: Российские военные уничтожили несколько топливных хранилищ и стоянку украинской авиатехники

Российские вооруженные силы ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Об этом в ходе ежедневного вечернего брифинга 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Также, по его словам, в результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.



Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

