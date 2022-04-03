    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    753мм

    71%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    «Гипотетически возможна». В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

    10
    Печать

    Встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского гипотетически возможна, но для этого должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — отметил Песков.

    Ранее «Фонтанка» писала, что организовать возможную встречу Путина и Зеленского вызвался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    Профессор Тарантога
    Чем меньше успехи на поле брани, тем выше вероятность встречи....с каждым днём....
    VKuser297049556
    Какого хрена встречаться с этим фашистом-наркоманом, который никем и ничем не управляет.
    X-кот
    после Бучи и Ирпеня, все выражают сомнения.. боюсь, еще просить будет
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний