«Гипотетически возможна». В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского гипотетически возможна, но для этого должен быть подготовлен конкретный документ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 3 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда — тогда настанет черед такой встречи», — отметил Песков.

