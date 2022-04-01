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    Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины.

    «Отметив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», — цитирует сообщение канцелярии президента Турции 1 апреля РИА Новости.

    В Кремле по итогам переговоров Путина и Эрдогана отметили, что президент РФ поблагодарил своего турецкого коллегу за организацию встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

    Напомним, что очередной раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся 29 марта в Стамбуле. По его итогам глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Москва делает «два шага навстречу» Киеву в плане деэскалации конфликта. Они касаются в военном плане снижения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, а в политическом — допускают встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».

    В пятницу, 1 апреля, переговоры продолжились в режиме видео-конференц-связи.

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    Комментарии (3)

    Ырыс
    Будут баZарить через Босфор
    -4°
    А на зачем?
    just.dont
    Что, таки нашел где-то достаточно большой стол?
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