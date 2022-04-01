Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины.
«Отметив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», — цитирует сообщение канцелярии президента Турции 1 апреля РИА Новости.
В Кремле по итогам переговоров Путина и Эрдогана отметили, что президент РФ поблагодарил своего турецкого коллегу за организацию встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.
Напомним, что очередной раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся 29 марта в Стамбуле. По его итогам глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Москва делает «два шага навстречу» Киеву в плане деэскалации конфликта. Они касаются в военном плане снижения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, а в политическом — допускают встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».
В пятницу, 1 апреля, переговоры продолжились в режиме видео-конференц-связи.