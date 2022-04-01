Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины.



«Отметив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», — цитирует сообщение канцелярии президента Турции 1 апреля РИА Новости.



В Кремле по итогам переговоров Путина и Эрдогана отметили, что президент РФ поблагодарил своего турецкого коллегу за организацию встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

