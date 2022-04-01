Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны. Мединский показал фото с переговоров с Украиной

Российско-украинские переговоры продолжаются в режиме видео-конференц-связи. Очередной этап проходит 1 апреля, сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — говорится в его телеграм-канале.
Очный раунд переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. По его итогам Мединский заявил, что Москва делает «два шага навстречу» Киеву в плане деэскалации конфликта. Они касаются в военном плане снижения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, а в политическом — допускают встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».
Также он зачитал выдвинутые Киевом письменные предложения по мирному соглашению, которые в том числе затрагивают вопросы Крыма и Донбасса, а также закрепляют внеблоковый и безъядерный статус Украины. При этом некоторые слова Мединского были восприняты и интерпретированы неоднозначно, в связи с чем он 30 марта вновь обозначил позицию России.