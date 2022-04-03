Вреден для сердца, но помогает протрезветь? Врачи развенчали популярные мифы о кофе

Кофе совершенно точно можно назвать одним из самых популярных напитков в мире. Некоторые специалисты даже подсчитали, что его пьет каждый четвертый житель Земли, а за день в мире выпивают 1,6 миллиарда чашек кофе. При этом кофе — не просто напиток, который согреет и взбодрит (да и взбодрит ли?), — из-за кофеина он влияет практически на все системы организма, в том числе на органы ЖКТ. Но порой этому влиянию приписывают слишком большое, а порой и мифическое значение. Настало время разобраться, какие популярные убеждения верны, а какие — не больше чем мифы.
Кофе вреден для сердца?
Раньше считалось, что употребление кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения артериального давления, провоцируемого кофеином. Однако у здоровых людей, умеренно пьющих кофе, не выявлено никаких тенденций к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы
— Напротив, установлено, что кофе обладает антиоксидантными свойствами и повышает чувствительность тканей к инсулину, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий. — Ученые пришли к выводу, что длительное употребление кофе не связано с повышенным риском развития инсульта у женщин и даже снижает его у мужчин независимо от наличия известных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время работники умственного труда, выпивающие по две чашки кофе в день, справляются с работой гораздо быстрее, чем их коллеги, отказавшиеся от употребления кофе.
Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Напомним, что мы говорим о разумном потреблении кофе. Таковым считается до трех чашек кофе в день. А вот при чрезмерном употреблении (более 300 мг в день) кофеин отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что повышает секрецию норадреналина — одного из главных медиаторов нервной системы. Отсюда повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, бессонница и тревожность.
Кофе бодрит?
В кофе содержатся алкалоиды кофеин и теобромин. Это природные органические вещества, которые по-разному влияют на ЦНС. Если кофеин, который находится в верхней оболочке зерна, расширяет почечные сосуды и сужает все остальные, то теобромин из внутренней оболочки воздействует кардинально противоположно: снижает давление и расширяет кровеносные сосуды.
Первым начинает действовать кофеин. Он действительно оказывает бодрящий эффект. Кофеин на время подавляет накопление аденозина (он в нашем организме отвечает за накопление сонливости), вызывая прилив сил и бодрости. Но длится это действие не так долго, как нам хотелось бы. Примерно через полчаса на сцену выходит теобромин, который расслабляет организм.
В связи с этим, кстати, существует любопытный феномен, который называют эффектом дальнобойщика. Большинство аварий на трассах зафиксировано на расстоянии 30–50 километров от населенного пункта или придорожного кафе. По сути это следствие воздействия теобромина, когда спустя полчаса после чашки бодрящего кофе резко хочется спать. Так что при сильной усталости лучше лечь поспать, никакая порция кофе вас не спасет.
Кофе вызывает бессонницу?
У каждого человека свой метаболизм, и кофе это правило тоже касается. У заядлых кофеманов генотип ферментов, перерабатывающих кофеин, меняется с течением времени. В итоге полюбившийся напиток теряет свое тонизирующее действие. На биохимическом уровне кофеин не активизирует организм, а уменьшает проявление усталости и на время блокирует сигнал об утомлении. Чем быстрее выводится кофе, тем слабее его бодрящее действие. По сути любители кофе пьют его по привычке, а получаемые ощущения — не более чем плацебо.
Кофе вреден для желудка?
Известно, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому пациентам с обострением заболеваний желудка (таких как язвенная болезнь, хронический гастрит с эрозиями, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) пить его натощак нежелательно, это может усилить клинические проявления заболевания.
— Также кофе может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что способствует забросу содержимого желудка в пищевод, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — У людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью при употреблении кофе часто появляется изжога, кислый привкус во рту. В то же время не доказано увеличение риска развития рака пищевода при умеренном употреблении кофе (одна-две чашки в сутки).
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы».
А вот при склонности к запорам врачи даже рекомендуют пить кофе по утрам. Так как один из его эффектов — усиление перистальтики кишечника, что способствует его опорожнению. Но при синдроме раздраженной кишки с диареей с кофе надо быть осторожнее — он будет только усугублять симптомы.
При желчнокаменной болезни употребление кофе может вызвать болевой синдром в верхней половине живота и правом подреберье из-за усиления сокращений стенки желчного пузыря, поэтому людям с таким диагнозом употреблять этот напиток надо с осторожностью.
Кофе помогает протрезветь?
По большому счету, кофеин — это яд. Этиловый спирт — тоже. Оба они требуют инактивации и обезвреживания в печени. Так что, выпив алкоголя, а потом «нейтрализовав» его кофе, вы просто перегрузите системы детоксикации. А возбуждение нервной и сердечно-сосудистой систем после чашки кофе у человека подшофе только усилят отравляющее действие алкоголя. Да, на каких-нибудь полчаса вы повысите свой опьяневший тонус. Но потом интоксикация станет только более выраженной.
Кофе портит кожу?
Есть мнение, что кофе слишком уж сушит кожу. Особенно если ничего, кроме него, не пить. В итоге кожа якобы сильно пересыхает, появляются мелкие морщинки и шелушения. Но покажите нам человека, который пьет исключительно кофе и ничего другого не приемлет. А сейчас разберемся, как все-таки кофе влияет на кожу на самом деле.
— Во-первых, антиоксидантное действие позволяет продлить молодость клеткам кожи, усилив их регенерацию и защиту от повреждающих факторов, — говорит врач-дерматолог Мария Шпак. — Во-вторых, две-три чашки кофе в день, как показали исследования, могут улучшить состояние кожи у пациентов с розацеа. При этом заболевании кожа щек и других частей лица постоянно имеет красный оттенок. Такой цвет обусловлен хроническим расширением и воспалением сосудов. Кофеин обладает сосудосуживающим и противовоспалительным действиями — это прямо влияет на причину розацеа.
Мария Шпак — врач-дерматолог детской поликлиники «Новой больницы».
Кроме того, достоверно известно, что кофеин снижает риск развития базалиомы — одного из видов рака кожи, который чаще встречается у пожилых людей. Исследователи предполагают, что кофе стимулирует своевременную гибель клеток кожи, которые израсходовали свой полезный потенциал. Другими словами, кофеин помогает организму вовремя избавляться от старых клеток.
Но вместе с тем кофе стимулирует выработку гормонов стресса — кортизола, адреналина и норадреналина.
— Эти гормоны, особенно кортизол, приводят к появлению прыщей, — говорит нутрициолог Марина Рожкова. — Кроме того, гормоны стресса заставляют организм вырабатывать инсулин, из-за чего вероятность высыпаний на коже увеличивается еще больше.
Кофе обезвоживает организм?
Думаете, в кофейне вам подают воду к кофе для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы? Не только для этого. Диетологи придерживаются мнения, что на одну чашку кофе нужно прибавлять дополнительный стакан воды, чтобы поддерживать водный баланс.
Кроме того, кофе закисляет организм, а это нежелательно, так как большинство патологических состояний развивается именно на фоне кислой среды организма. Поэтому нужно стараться ее защелачивать. А вода — один из продуктов, который помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс.
Кофе окрашивает зубную эмаль?
Танин, содержащийся в чае, куда лучше справится с окрашиванием ваших зубов, чем кофеин. В небольших дозах (та самая пара-тройка чашек в день) кофе затронет разве что тонкий слой бактерий, который покрывает зубы и десны, но в саму эмаль не проникнет. С этим справится хорошая зубная паста. А вот тех, кто придерживается стратегии «кофе и сигареты», действительно ждут последствия в виде желтой, а то и коричневой эмали.
Чем может быть полезен кофе?
Основным веществом в составе кофе, которое влияет на организм человека, является кофеин. При попадании в организм он повышает уровень дофамина в мозге, улучшая настроение и память. Кроме того, кофеин оказывает стимулирующее действие, усиливая чувство бодрости, физическую и умственную деятельность, при этом уменьшает сонливость и риск развития депрессии.
— Также в ряде научных работ показано наличие у кофе свойств, защищающих жизнеспособность нервных клеток. Кофе оказывает положительный эффект при болезни Паркинсона и состояниях, связанных с прогрессирующим снижением памяти, — говорит Наталия Гурарий.
Еще один важный момент — в состав кофе входят витамины группы В (В2, В5, В3) и микроэлементы (марганец, калий, магний), также зерна кофе богаты клетчаткой. Поэтому любителям кофе можно смело употреблять этот напиток. В разумных количествах.