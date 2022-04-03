Вреден для сердца, но помогает протрезветь? Врачи развенчали популярные мифы о кофе

Раньше считалось, что употребление кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения артериального давления, провоцируемого кофеином. Однако у здоровых людей, умеренно пьющих кофе, не выявлено никаких тенденций к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы



— Напротив, установлено, что кофе обладает антиоксидантными свойствами и повышает чувствительность тканей к инсулину, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий. — Ученые пришли к выводу, что длительное употребление кофе не связано с повышенным риском развития инсульта у женщин и даже снижает его у мужчин независимо от наличия известных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время работники умственного труда, выпивающие по две чашки кофе в день, справляются с работой гораздо быстрее, чем их коллеги, отказавшиеся от употребления кофе.



Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.



Напомним, что мы говорим о разумном потреблении кофе. Таковым считается до трех чашек кофе в день. А вот при чрезмерном употреблении (более 300 мг в день) кофеин отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, потому что повышает секрецию норадреналина — одного из главных медиаторов нервной системы. Отсюда повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, бессонница и тревожность.

