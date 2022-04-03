Смена «Мечты». СК ищет в лагере под Петербургом следы детей, устроивших секс-игры с мальчиком

С заявлением о насилии над ребёнком в полицию накануне обратился 34-летний житель Красносельского района Петербурга, стало известно «Фонтанке» 3 апреля. Расспрашивая восьмилетнего сына о проведённых в лагере «Мечта» весенних каникулах, он узнал шокирующее. По словам школьника, над ним надругались некие мальчики.



Информацию передали в областной Следственный комитет. Как сообщили в ведомстве, на данный момент проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 47news. Связаться с руководством лагеря не удалось — телефоны ДОЛ молчали.

