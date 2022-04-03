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    Смена «Мечты». СК ищет в лагере под Петербургом следы детей, устроивших секс-игры с мальчиком

    Печально известная «Мечта» снова угодила в круг забот Следственного комитета Ленобласти после того, как отдыхавший в лагере восьмилетний петербуржец поделился с родителями подробностями первого сексуального опыта.

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    С заявлением о насилии над ребёнком в полицию накануне обратился 34-летний житель Красносельского района Петербурга, стало известно «Фонтанке» 3 апреля. Расспрашивая восьмилетнего сына о проведённых в лагере «Мечта» весенних каникулах, он узнал шокирующее. По словам школьника, над ним надругались некие мальчики.

    Информацию передали в областной Следственный комитет. Как сообщили в ведомстве, на данный момент проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет 47news. Связаться с руководством лагеря не удалось — телефоны ДОЛ молчали.

    В прошлом году в «Мечте» досрочно закончилась летняя смена. Лагерь в посёлке Мичуринское оказался в центре скандала после того, как родители отдыхающих там детей из многодетных семей рассказали о странных играх с сексуальным подтекстом. СК квалифицировал происходившее на смене как оказание небезопасных услуг. Позднее были возбуждены два дела о халатности со стороны должностных лиц.

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    Комментарии (1)

    07A
    Ничего удивительного, такие происшествия-следствие многолетней пропаганды нетрадиционных ценностей псевдоинтелигенцией под дудку коллективного Запада!
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