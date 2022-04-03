В Польше заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие США

«Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — считает Качиньский ( цитата по ТАСС).

Вице-премьер Польши, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что его страна открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США. С таким заявлением Качиньский выступил в опубликованном в воскресенье, 3 апреля, интервью немецкой газете Welt am Sonntag .

В то же время в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил польский вице-премьер, добавив, что «это скоро может измениться».



Качиньский призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. «Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — заявил он.



Напомним, ранее власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства под предлогом «финансирования терроризма».



Также «Фонтанка» писала, что Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. В МИД России пообещали ответить на это решение.

