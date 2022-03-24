Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом «финансирования терроризма»

Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства под предлогом «финансирования терроризма». Об этом со ссылкой на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева 24 марта сообщает РБК.



Позднее эту информацию также подтвердили ряд других государственных российских СМИ, в частности РИА Новости.



При этом, по данным ТАСС, польские власти не предъявили никаких конкретных претензий к высылаемым российским дипломатам.



«Фонтанка» писала, что Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. В МИД России пообещали ответить на это решение.

