FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом «финансирования терроризма»

8
Печать

Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства под предлогом «финансирования терроризма». Об этом со ссылкой на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева 24 марта сообщает РБК.

Позднее эту информацию также подтвердили ряд других государственных российских СМИ, в частности РИА Новости.

При этом, по данным ТАСС, польские власти не предъявили никаких конкретных претензий к высылаемым российским дипломатам.

«Фонтанка» писала, что Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. В МИД России пообещали ответить на это решение.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Sonata
Где же они теперь харчеваться будут?..
just.dont
Это специальная контртеррористическая операция.
atty
Красавцы поляки, а наши небось думали что только они умеют беспределить, а вообще всех наших т.н. дипломатов давно пора домой ибо толку от них всё равно никакого, только щёки надувают и всё.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний