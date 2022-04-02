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    «Дядя Ваня» понял свою ошибку и не заменит «Макдоналдсы» в России

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    Создатели товарного знака «Дядя Ваня» отозвали свою заявку буквально через две недели после начала шумихи вокруг себя, сообщила 2 апреля «Газета.ру» со ссылкой на СМИ.

    «На этом на сегодняшний день история закончилась», — цитируют издания главу Роспатента Юрия Зубова, который предположил, что бизнесмены «поняли свою ошибку».

    По словам главы ведомства, бренды, напоминающие известные, пытаются зарегистрировать многие предприниматели в России. Однако потом сами же отказываются от планов — на разных этапах пути.

    Анонс выхода на российский рынок сети быстрого питания «Дядя Ваня», логотип которой мог бы напоминать перевернутый на 90 градусов фирменный знак сети «Макдоналдс», вызвал фурор в Интернете. В частности, появился фейковый ролик, якобы с подготовкой открытия патриотично названного заведения на месте популярной закусочной на Московском проспекте в Петербурге.

    Мем уходит корнями во фразу спикера Госдумы Вячеслава Володина, прокомментировавшего уход западного фастфуда пожеланием, чтобы назавтра место условного «Макдоналдса» заняло кафе «У дяди Вани».

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    Комментарии (12)

    265055770
    Выросшие на примерах 90-х креативщики видимо посчитали, что абибас звучит гордо.
    aborigenSPB
    Красиво было на бумаге, да забыли про овраги!
    Alex000
    Иван Семёныч снова угощает знатными голубцами.
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