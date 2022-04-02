«Дядя Ваня» понял свою ошибку и не заменит «Макдоналдсы» в России

Создатели товарного знака «Дядя Ваня» отозвали свою заявку буквально через две недели после начала шумихи вокруг себя, сообщила 2 апреля «Газета.ру» со ссылкой на СМИ.

«На этом на сегодняшний день история закончилась», — цитируют издания главу Роспатента Юрия Зубова, который предположил, что бизнесмены «поняли свою ошибку».

По словам главы ведомства, бренды, напоминающие известные, пытаются зарегистрировать многие предприниматели в России. Однако потом сами же отказываются от планов — на разных этапах пути.