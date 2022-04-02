«Дядя Ваня» понял свою ошибку и не заменит «Макдоналдсы» в России

Создатели товарного знака «Дядя Ваня» отозвали свою заявку буквально через две недели после начала шумихи вокруг себя, сообщила 2 апреля «Газета.ру» со ссылкой на СМИ.
«На этом на сегодняшний день история закончилась», — цитируют издания главу Роспатента Юрия Зубова, который предположил, что бизнесмены «поняли свою ошибку».
По словам главы ведомства, бренды, напоминающие известные, пытаются зарегистрировать многие предприниматели в России. Однако потом сами же отказываются от планов — на разных этапах пути.
Анонс выхода на российский рынок сети быстрого питания «Дядя Ваня», логотип которой мог бы напоминать перевернутый на 90 градусов фирменный знак сети «Макдоналдс», вызвал фурор в Интернете. В частности, появился фейковый ролик, якобы с подготовкой открытия патриотично названного заведения на месте популярной закусочной на Московском проспекте в Петербурге.
Мем уходит корнями во фразу спикера Госдумы Вячеслава Володина, прокомментировавшего уход западного фастфуда пожеланием, чтобы назавтра место условного «Макдоналдса» заняло кафе «У дяди Вани».