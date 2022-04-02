«Я убит горем». Уилл Смит «с разбитым сердцем» выходит из киноакадемии

Актер Уилл Смит, на минувшей церемонии награждения премии «Оскар» оказавшийся в центре внимания не только как лауреат, но и как автор оплеухи ведущему, покидает киноакадемию. Об этом 1 апреля сообщило издание Deadline.
За два дня до решения актера против него были инициированы дисциплинарные разбирательства и, судя по первым реакциям, Смита бы всё равно исключили, так что он сделал это сам, возможно, желая снизить градус скандала, — предполагает издание.
Актер также сделал заявление, в котором подчеркнул, что «полностью примет любые последствия своих действий», которые он называет «шокирующими, болезненными и непростительными».
«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса (ведущий церемонии Крис Рок. — Прим. ред.), его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира дома, — заявил Уилл Смит. — Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем».
Актер также заверил, что «полон решимости работать над тем, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом».