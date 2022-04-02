«Я убит горем». Уилл Смит «с разбитым сердцем» выходит из киноакадемии

Актер Уилл Смит, на минувшей церемонии награждения премии «Оскар» оказавшийся в центре внимания не только как лауреат, но и как автор оплеухи ведущему, покидает киноакадемию. Об этом 1 апреля сообщило издание Deadline.



За два дня до решения актера против него были инициированы дисциплинарные разбирательства и, судя по первым реакциям, Смита бы всё равно исключили, так что он сделал это сам, возможно, желая снизить градус скандала, — предполагает издание.



Актер также сделал заявление, в котором подчеркнул, что «полностью примет любые последствия своих действий», которые он называет «шокирующими, болезненными и непростительными».

