Петербуржцам напомнят правила «взрослого» русского языка и расскажут новые — перед Тотальным диктантом

Скоро традиционный Тотальный диктант, «Охта-8», филиал Маковки, приглашает повторить правила русского языка вместе с Еленой Калининой, экс-организатором акции, создателем онлайн-школы русского языка для взрослых «Часть речи». Некоторые правила придется не повторить, а выучить заново. Бесплатно. 16+

Многие живут «детскими правилами» русского языка — в смысле, теми, что заучили в школе. Не каждый уследит, что «карате» надо писать без всяких «э». С новыми словами еще труднее: почему «троллинг» с двумя «л», а «блогер» с одной «г»? Почему «кЕшбэк» и «флЕшбэк»? Как писать слова с «медиа», «аудио», «мини»? Раньше человек мог прожить всю жизнь с небывалым словом «вообщем», и это мало кто видел. А теперь это слово-уродец множится тысячекратно в блогах и комментах и портит репутацию их владельцам.

Как говорит Елена Калинина, многие допускают ошибки «из-за действия ложных правил, которые сформировались ещё в школе или после неё». Калинина расскажет, в каких словах ошибаются почти все взрослые; где недостаточно интуитивной грамотности; какие лжеправила пунктуации мы используем и какие «умные ошибки» из-за этого совершаем. Наконец, эксперт расскажет, можно ли вообще привести правила русского языка в понятную систему.



Слушаем лекцию «Взрослый русский язык: секретные и ложные правила письма» 2 апреля в филиале Маяковки — в библиотеке «Охта-8» (Большеохтинский, 8). Начало в 15.00



Александра Шеромова

