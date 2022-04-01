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    А как любить? Веб-сервисы Badoo больше не доступны для жителей России и Белоруссии

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    Сайт для знакомств Badoo и его мобильная версия больше не доступны для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сервиса 1 апреля.

    «Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше не доступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в разделе «Помощь».

    Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Им Badoo написал отдельную инструкцию.

    «Нам жаль, что мы больше не можем радовать участников нашего сообщества всем тем, за что вы любите Badoo, но мы остаемся рядом, чтобы помочь вам адаптироваться к переменам», — сказано на сайте.

    Ранее установленные приложения продолжают работать, но с ограничениями.

    Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz приняли решение о прекращении работы в России и Белоруссии еще 9 марта. Тогда их приложения исчезли из виртуальных магазинов Apple, Google и Huawei.

    Создатель Badoo, напомним, хоть и живет в Лондоне, но родился в Москве. С Петербургом Андрей Андреев (настоящее имя Андрей Оганджанянц) также связан. Квартиру, которая досталась ему от бабушки, продала женщина, представившаяся «вдовой» миллиардера.

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    Комментарии (6)

    Piter Russo
    Причины закрытия просты - нет возможности монитизации деятельности - за рекламу денег не будет, от пользователей денег не придут - платежи с пластика не пройдут. Итого тратить ресурсы там где не заработать - это благотворительность, это не для бизнеса.
    Piter Russo
    Все в мамбу и тиндер прибегут?
    265043083
    Маразм зашкаливает. Они там совсем умом тронулся. Это-то тут причём. Что и кому они этим доказывают? Поддержку оказывают? Бред. Пытаются молодёжь на бунт сподвигуть. Ещё больший бред. Они хоть сами понимают, что это лишено всякого здравого смысла.
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