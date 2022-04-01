А как любить? Веб-сервисы Badoo больше не доступны для жителей России и Белоруссии

Сайт для знакомств Badoo и его мобильная версия больше не доступны для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сервиса 1 апреля.



«Вынуждены сообщить, что наши веб-сервисы, включая мобильный веб-сервис и версию для ПК, больше не доступны в России и Республике Беларусь, а приложение Badoo было удалено из Apple App Store, Google Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в разделе «Помощь».



Все подписки на Premium были отменены для всех пользователей, кроме пользователей Apple App Store. Им Badoo написал отдельную инструкцию.

