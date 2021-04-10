Миллиардер и создатель Badoo и Mamba умер и лишился квартиры в Петербурге. Но только по документам

Петербурженка Евгения Аронова рассказала в Facebook, что семь лет назад купила небольшую квартиру на Приморском проспекте, 93 в Петербурге. Продавцом была женщина из Абхазии, вступившая в наследство после смерти своего мужа — Оганджанянца Андрея Вагнеровича (настоящее имя Андрея Андреева). Сделка прошла через нотариуса, документы зарегистрированы в Росреестре.

Создатель сервисов Badoo и Mamba Андрей Андреев, который уже давно живет в Лондоне, недавно выяснил, что восемь лет был официально мертв в России. А его «вдова» из Абхазии, тем временем, продала квартиру его бабушки ничего не подозревающей женщине. Теперь он с ней судится.

А теперь её вызвали в суд в качестве ответчика, так как Оганджанянц подал на неё иск, чтобы изъять квартиры по причине незаконного владения. Его представитель заявил, что он не был женат, не умирал, не въезжал в Россию.



«Самого Оганджанянца в итоге ни я, ни судья, никто не видел. В суде лишь скан его паспорта. По фотографии и по имени — в интернете фигурирует Андрей Андреев (псевдоним Оганджанянца Андрея Вагнеровича) — человек из списка Форбс!», — рассказала петербурженка.



По словам Ароновой, продавщица квартиры, и по документам — жена «ожившего», умерла непосредственно перед судебным делом, а всю её переписку о квартире и ремонте почистили и удалили.



Журнал Forbes связался с миллиардером и выяснил, что Андреев не живет в России с 2005 года, а квартира в Петербурге, которая досталась ему от бабушки, отдана в управление по доверенности ответственным людям.



«Им были переданы ключи и деньги на оплату налогов и коммунальных услуг. Некоторое время назад со мной связались мои сотрудники, которые занимаются хозяйственными делами, в том числе и управлением недвижимостью, и сообщили, что моя квартира в Санкт-Петербурге в результате какой-то мошеннической сделки сменила владельца. Меня попросили подписать доверенность для юристов, чтобы урегулировать эту ситуацию», —заявил Андреев.

