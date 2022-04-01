Клипмейкер снимет сериал про русских художников на президентский грант в 50 миллионов

«Ленфильм» и «Континентал нью медиа» снимут игровой сериал «Арт и факт», посвященный русским художникам. Проект победил в конкурсе президентских грантов, о чем 31 марта сообщили организаторы конкурса. Режиссером сериала станет клипмейкер Олег Гусев.
Каждая из шести 16-минутных серий расскажет историю создания одной из выдающихся картин: «Тройка» Василия Петрова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Демон поверженный» Михаила Врубеля, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и других. Снимет сериал Олег Гусев, постановщик «Старых песен о главном» и режиссер клипов Киркорова, Варум, Ветлицкой и других российских исполнителей. Каждая серия будет создана в отдельном жанре: комедии, трагедии, триллере, детективе, драме и мистической драме, сценарий для них написала актриса Инга Ильм. В фильме прозвучит музыка Игоря Корнелюка.
«Проект «Арт и факт» актуализирует культурное наследие России. Переводит изобразительное искусство в плоскость художественного кино, создает пространство исторической памяти поколений», — заявлено в пресс-релизе проекта.
На съемки планируют потратить около 68 миллионов рублей. Из них почти 50 миллионов — грант Президентского фонда культурных инициатив.