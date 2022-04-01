Доллар и евро за неделю подешевели более чем на 12 рублей

В пятницу вечером рубль ослабел к доллару до уровня 83,95 рубля, к евро — до 92,99 рубля, однако за неделю иностранные валюты подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи по итогам торгов вечером 1 апреля.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро — на 49 копеек, до 92,99 рубля.



За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля.



Напомним, что на старте торгов утром 1 апреля доллар опускался ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.

