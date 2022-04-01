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    Доллар и евро за неделю подешевели более чем на 12 рублей

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    В пятницу вечером рубль ослабел к доллару до уровня 83,95 рубля, к евро — до 92,99 рубля, однако за неделю иностранные валюты подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи по итогам торгов вечером 1 апреля.

    Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро — на 49 копеек, до 92,99 рубля.

    За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля.

    Напомним, что на старте торгов утром 1 апреля доллар опускался ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.

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    Комментарии (35)

    Anatolievna
    раз доллар упал, почему цены в магазинах продолжают расти?
    267188598
    как в сша или Европе - кого хотим - ограбим, кого хотим - закроем. Вот где законы рынка! Все биржы и суды подчиняются вашингтону
    Grotesk
    ну наконец, скоро начнется отрицательный рост цен...
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