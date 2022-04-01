Доллар на бирже опустился ниже 81 рубля

Доллар на старте торгов 1 апреля опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По данным на 10:00 мск, доллар опускался до 80,33 рубля. Евро в то же время подешевел до 92 рублей.



Через полчаса американская валюта отыграла падение. Курс доллара установился на уровне 83,2 рубля. Евро остался вблизи отметки в 92 рубля.



Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставки российского газа в «недружественные» страны в рубли. Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Это требование вступает в силу с сегодняшнего дня.

