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    Доллар на бирже опустился ниже 81 рубля

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    Доллар на старте торгов 1 апреля опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

    По данным на 10:00 мск, доллар опускался до 80,33 рубля. Евро в то же время подешевел до 92 рублей.

    Через полчаса американская валюта отыграла падение. Курс доллара установился на уровне 83,2 рубля. Евро остался вблизи отметки в 92 рубля.

    Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за поставки российского газа в «недружественные» страны в рубли. Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Это требование вступает в силу с сегодняшнего дня.

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    Комментарии (19)

    X-кот
    страну кормили только ложью многие десятилетия. народ теперь другой еды не понимает и не принимает, дайте еще порцию
    Эд Хэммет
    Всё липовое. И курс валюты, и спецоперация, и парламент, и суд, и СМИ. Просто страна потёмкинских деревень.
    Leo.S
    Это спецкурс для скрепно-патриотных. Алипей сегодня конвертирует 124р=1$ .
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