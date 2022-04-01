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    Петербуржцы 1 апреля вдвое чаще обычного обращались в «Организатор перевозок»

    К 17:00 1 апреля число обращений в контакт-центр «Организатора перевозок» в Петербурге составило 1207. За всю прошлую пятницу их было 617.

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    Как рассказали «Фонтанке» вечером 1 апреля в «Организаторе перевозок», автоматический помощник обработал 594 обращения, операторы — 613.

    Напомним, 1 апреля был запущен первый этап перехода на новую транспортную модель. Маршрутная сеть автобусов частично изменилась: открыто 24 новых социальных маршрута, закрыто 3 социальных и 33 коммерческих. Трассы 19 автобусов поменялись.

    Кроме того, с 1 апреля заработал пересадочный тариф «60 минут». При оплате «Подорожником» стоимость первой поездки составляет 40 рублей, второй — 10 рублей, а все последующие в течение часа бесплатны. Он распространяется только на социальные наземные маршруты.

    Подробнее о том, как петербуржцы отозвались о первом дне в соцсетях, — читайте скоро на «Фонтанке».

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    Комментарии (1)

    VKuser54628618
    когда руки растут из задницы нечего и начинать...
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