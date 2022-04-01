«Голос есть, а совести нет». Спикер Володин высказался по поводу заявления певицы Анны Нетребко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что недавнее высказывание оперной певицы Анны Нетребко по поводу событий на Украине связано с ее желанием сохранить «престижные концертные площадки». Заявление председателя нижней палаты парламента страны 1 апреля появилось в его Telegram-канале.



«Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — задал вопрос политик.



По словам Володина, те, кто находится на обеспечении у государства и выступают против спецоперации на Украине, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях. Он поблагодарил людей, которые поддерживают военнослужащих страны, и добавил, что, общаясь с министрами, Госдума обязательно будет настаивать на кадровых решениях.

