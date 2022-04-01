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    «Голос есть, а совести нет». Спикер Володин высказался по поводу заявления певицы Анны Нетребко

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что недавнее высказывание оперной певицы Анны Нетребко по поводу событий на Украине связано с ее желанием сохранить «престижные концертные площадки». Заявление председателя нижней палаты парламента страны 1 апреля появилось в его Telegram-канале.

    «Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — задал вопрос политик.

    По словам Володина, те, кто находится на обеспечении у государства и выступают против спецоперации на Украине, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях. Он поблагодарил людей, которые поддерживают военнослужащих страны, и добавил, что, общаясь с министрами, Госдума обязательно будет настаивать на кадровых решениях.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что 30 марта российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в соцсетях заявление, в котором высказалась против спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что не поддерживает какую-либо политическую партию и не является союзником кого-либо из политиков страны. Всемирно известная артистка добавила, что встречалась с президентом России Владимиром Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.

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    Комментарии (33)

    ABfree
    Это около, которое травит нас пальмовым маслом, что-то ещё вякает!
    mikkola2008
    Хотелось бы узнать, а почему этот Вододин, не голосовал за признание ЛНР и ДНР, а мягко говоря воздержался.
    265055770
    Видимо, родина не платит ей за ее голос столько, сколько могут платить на западе. А вообще это подло втягивать артистов и спортсменов в политику, заставлять их что-то поддерживать или не поддерживать. Искусство и спорт должны быть вне политики.
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