Володин заявил, что главы бюджетных учреждений, не поддерживающие спецоперацию на Украине, должны уйти с должности

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что руководители бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, обвиняющие Россию и не поддерживающие проведение спецоперации на Украине, должны покинуть свои должности — в Думе спросят об этом профильных министров.
«Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — написал Володин 1 апреля в своём телеграм-канале.
Председатель Госдумы отметил, что это, в частности, касается тех, кто «убежал в другие страны, в тёплые края — переждать» или «ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями». «Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — подчеркнул Володин.