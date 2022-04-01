    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-в

    763мм

    62%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Володин заявил, что главы бюджетных учреждений, не поддерживающие спецоперацию на Украине, должны уйти с должности

    29
    Печать

    Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что руководители бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, обвиняющие Россию и не поддерживающие проведение спецоперации на Украине, должны покинуть свои должности — в Думе спросят об этом профильных министров.

    «Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — написал Володин 1 апреля в своём телеграм-канале.

    Председатель Госдумы отметил, что это, в частности, касается тех, кто «убежал в другие страны, в тёплые края — переждать» или «ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями». «Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — подчеркнул Володин.

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвященную событиям на Украине и их последствиям.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (28)

    Otkating
    "... А я среди вас одноглазых не вижу!"
    pgrad
    Народ предали комфортно сидящие на народной шее депутаты и чиновники, проведя антинародную пенсионную реформу. Вот кого гнать надо взашей, вне зависимости от того, что и кого они там болтают-поддерживают.
    Brevnault
    Испанское заявление!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний