Володин заявил, что главы бюджетных учреждений, не поддерживающие спецоперацию на Украине, должны уйти с должности

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что руководители бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, обвиняющие Россию и не поддерживающие проведение спецоперации на Украине, должны покинуть свои должности — в Думе спросят об этом профильных министров.



«Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — написал Володин 1 апреля в своём телеграм-канале.

