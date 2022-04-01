    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-в

    763мм

    62%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Петербургский кинематограф вновь поддержат субсидиями. Творцам «важнейшего из искусств» выделят в три раза больше, чем год назад

    0
    Печать

    В Петербурге стартовал конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие кинематографа — на поддержку из бюджета города теперь могут претендовать не только НКО, но и частные киностудии.

    Как сообщили 1 апреля в комитете по культуре Петербурга, время финансирования затрат на кинопроизводство теперь увеличено на год: субсидии смогут получить российские кинокомпании, снимающие фильмы на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год. Прием заявок продлится до 4 мая 2022 года.

    В этом году в бюджете города на развитие и поддержку петербургского кинематографа предусмотрено 150 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году (58,8 млн рублей). Тогда поддержку получили 19 российских фильмов, в том числе картины «Моя ужасная сестра», «Динамо», «Блокадный футбол», «Дополнительный урок», «Хлеб, «Север», Кобальт» и другие.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в России прямо перед премьерой сняли с проката фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина с рэпером Оксимироном в главной роли. В Минкультуры объяснили это вопросами по рейтингу.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний