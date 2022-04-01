Петербургский кинематограф вновь поддержат субсидиями. Творцам «важнейшего из искусств» выделят в три раза больше, чем год назад

В Петербурге стартовал конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие кинематографа — на поддержку из бюджета города теперь могут претендовать не только НКО, но и частные киностудии.



Как сообщили 1 апреля в комитете по культуре Петербурга, время финансирования затрат на кинопроизводство теперь увеличено на год: субсидии смогут получить российские кинокомпании, снимающие фильмы на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год. Прием заявок продлится до 4 мая 2022 года.



В этом году в бюджете города на развитие и поддержку петербургского кинематографа предусмотрено 150 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году (58,8 млн рублей). Тогда поддержку получили 19 российских фильмов, в том числе картины «Моя ужасная сестра», «Динамо», «Блокадный футбол», «Дополнительный урок», «Хлеб, «Север», Кобальт» и другие.

