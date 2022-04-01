Петербургский космонавт Борисенко расскажет, каково это — жить на МКС, и как к этому готовиться

Андрей Борисенко — наш земляк: родился в Ленинграде, учился в школе № 30, занимался в клубе космонавтики в Доме пионеров, окончил Военмех. В семье, начиная с прадеда, мужчины были моряками — а он отправился в совсем другое «плавание». Говорит, вдохновила фантастика — Стругацкие, Станислав Лем, Герберт Уэллс, Жюль Верн. Понимал, что мечтают о космосе многие, а летят единицы, а потому космонавтику выбирал с прицелом: интересно ли этим заниматься, если до космоса дело так и не дойдет. Понял, что все равно интересно. Экипаж Борисенко был первым, кто не дождался грузовика «Прогресс» с питанием, медикаментами и прочим. На дежурство Борисенко в ЦУПе выпала операция по отводу с орбиты космической станции «Мир» — проще говоря, по ее потоплению. Он, конечно, с удовольствием расскажет, что вход в плотные слои атмосферы похож на езду на Жигулях по булыжникам и о том, каков распорядок дня на МКС. Но расспросите Андрея Ивановича про подготовку к полетам. Там и строительство «вигвама» на морозе в 35 градусов, и выживание в пустыне в плюс 50 градусов, и эксперименты на психологическую устойчивость, от которых нетрудно свихнуться.

