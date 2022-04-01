В прокате — «Мегрэ и таинственная девушка» с Жераром Депардье в главной роли

С 30 марта в кинотеатрах показывают «Мегрэ и таинственную девушку» (16+), образцово-показательный французский фильм по мотивам проверенной временем классики. И созданный точно такими же проверенными временем классиками, режиссером выступил почтенный Патрис Леконт, создатель «Большого турне», «Насмешки» и множества других достойных картин. Главную роль вовсе сыграл Жерар Депардье.
Про сюжет, наверное, никому и не стоит ничего объяснять: один из самых известных сыщиков мировой культуры, придуманный Жоржем Сименоном, расследует убийство парижанки, попыхивает старой трубкой и демонстрирует владение искусством дедукции.
Иван Чувиляев