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    Подвед Смольного, управляющий историческими зданиями, возглавит директор ГБУ «ГУИОН»

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    СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга» сменило руководителя. Как сообщили 1 апреля в комитете имущественных отношений, в чьем ведении находится структура, ее возглавит Алла Эккерман. При этом она продолжит работать директором в СПб ГБУ «ГУИОН».

    Алла Эккерман окончила Ленинградский государственный педагогический университет им. Герцена по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работала в исполнительных органах госвласти Петербурга. В 2011 году стала заместителем председателя комитета по транспортно-транзитной политике города. В 2012 году перешла в ГУП «ГУИОН», с июля 2015 года назначена на должность генерального директора.

    ГБУ «АРИК» готовит к введению в оборот принадлежащие городу памятники культуры. В его ведении находится, в частности, Апраксин двор, который уже несколько лет не может обрести инвестора. До недавнего времени под управлением АРИК находился Кузнечный рынок, но в начале 2022 года перешел к Центру контроля качества, подведомственному комитету по промышленной политике.

    После ухода прежнего руководителя Максима Золотарева с января 2022 года АРИК временно возглавлял Юрий Кабушка.

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    Комментарии (1)

    kolpankolpan
    Этой все не нажраться.Личины с самыми высокими зарплатами, а делать ничего практически не надо.Контора халявщиков.
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