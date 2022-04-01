Подвед Смольного, управляющий историческими зданиями, возглавит директор ГБУ «ГУИОН»

СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга» сменило руководителя. Как сообщили 1 апреля в комитете имущественных отношений, в чьем ведении находится структура, ее возглавит Алла Эккерман. При этом она продолжит работать директором в СПб ГБУ «ГУИОН».



Алла Эккерман окончила Ленинградский государственный педагогический университет им. Герцена по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работала в исполнительных органах госвласти Петербурга. В 2011 году стала заместителем председателя комитета по транспортно-транзитной политике города. В 2012 году перешла в ГУП «ГУИОН», с июля 2015 года назначена на должность генерального директора.