FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Кузнечный рынок приостановил работу. Смольный больше не ищет ему инвестора

Кузнечный рынок прекратил работу 20 января. Как говорится в уведомлении, размещенном на дверях, торговый объект закрылся на санитарную неделю.

4
Печать
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
ПоделитьсяПоделиться

Приостановка деятельности произошла после смены управляющей компании. Ранее рынок находился в управлении подведа комитета имущественных отношений ГБК «АРИК», но 24 декабря 2021 года КИО выпустил постановление о передаче его в ведение Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, подведомственного комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

В ведение АРИК Кузнечный рынок перешел после того, как Смольный расторг договор с прежним оператором. Власти планировали найти инвестора, который бы превратил торговый объект в современное гастрономическое пространство, но не преуспел.

Передача рынка в ведение Центра контроля качества, вероятно, означает, что город отказался от планов и решил заняться развитием и управлением самостоятельно. Ведомство сейчас занимается управлением Гражданским и Хасанским рынками, а также является организатором городской Рождественской ярмарки.

По словам арендаторов, работа Кузнечного рынка была остановлена без предупреждения. У продавцов портится товар, некоторые вышли на улицу, чтобы продать свою продукцию. Точной даты возобновления работы новый оператор пока не называет.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

District1
На Васильевском куча студентов, молодежи и т.д. — это контингент таких улучшенных фудкортов. А кого они на Кузнечный надеялись привлечь?
Люди чуть постарше и посерьезней в такое место не будут ходить: вонища от всех этих точек, готовящих всяческую еду (когда я ем рамен, я не хочу нюхать том-ям, и наоборот тоже), суета, шум…
DimDimych
Смольный не смог...
Дальше дописывайте, что хотите. За последние лет 20 не припомню, что бы Смольный что-то смог. Всё то немногое, что сделали - сделано федералам
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний