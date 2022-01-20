Кузнечный рынок приостановил работу. Смольный больше не ищет ему инвестора

Приостановка деятельности произошла после смены управляющей компании. Ранее рынок находился в управлении подведа комитета имущественных отношений ГБК «АРИК», но 24 декабря 2021 года КИО выпустил постановление о передаче его в ведение Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг, подведомственного комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.
В ведение АРИК Кузнечный рынок перешел после того, как Смольный расторг договор с прежним оператором. Власти планировали найти инвестора, который бы превратил торговый объект в современное гастрономическое пространство, но не преуспел.
Передача рынка в ведение Центра контроля качества, вероятно, означает, что город отказался от планов и решил заняться развитием и управлением самостоятельно. Ведомство сейчас занимается управлением Гражданским и Хасанским рынками, а также является организатором городской Рождественской ярмарки.
По словам арендаторов, работа Кузнечного рынка была остановлена без предупреждения. У продавцов портится товар, некоторые вышли на улицу, чтобы продать свою продукцию. Точной даты возобновления работы новый оператор пока не называет.