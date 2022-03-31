В судах Петербурга объяснили, почему Исаеву, залившую себя краской на Невском, наказали дважды

Петербургская активистка Евгения Исаева 31 марта получила восемь суток административного ареста после «кровавого» перформанса на Невском проспекте. Деяние квалифицировали как мелкое хулиганство. Ранее ее оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Поводом стала та же акция. Согласно 50-й статье Конституции РФ, никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. «Фонтанка» обратилась за разъяснениями в объединенную пресс-службу судов Петербурга.



Там рассказали, что действия Исаевой не охватываются составом одной статьи КоАП. Так, её плакат и выкрики «потянули» на дискредитацию армии, а вот залитые «кровью», то есть алой краской, ступени памятника архитектуры федерального значения (Городской думы с башней) — на мелкое хулиганство. В объединенной пресс-службе судов Петербурга пояснили — чтобы отделаться штрафом, нужно обливать краской себя, но не пачкать ничего вокруг.

