Активистку, устроившую перформанс с краской на Невском, привезли в суд после двух суток в отделе полиции

Петербурженку Евгению Исаеву, которая устроила перформанс с краской в минувшее воскресенье на Невском проспекте, привезли в здание Куйбышевского районного суда. До этого она двое суток провела в отделении полиции.



Как рассказала «Фонтанке» 31 марта сама активистка, ей вменяют статью о мелком хулиганстве. На данный момент она ожидает начала заседания.



«Варианты — от штрафа в 500 рублей до 15 суток ареста», — поделилась Исаева.



Петербурженку повторно задержали 29 марта. До этого ее оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий Вооруженных сил РФ.

