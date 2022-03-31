Активистку, устроившую перформанс с краской на Невском, привезли в суд после двух суток в отделе полиции

Петербурженку Евгению Исаеву, которая устроила перформанс с краской в минувшее воскресенье на Невском проспекте, привезли в здание Куйбышевского районного суда. До этого она двое суток провела в отделении полиции.
Как рассказала «Фонтанке» 31 марта сама активистка, ей вменяют статью о мелком хулиганстве. На данный момент она ожидает начала заседания.
«Варианты — от штрафа в 500 рублей до 15 суток ареста», — поделилась Исаева.
Петербурженку повторно задержали 29 марта. До этого ее оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий Вооруженных сил РФ.
27 марта Евгения Исаева устроила на Невском проспекте пацифистский перформанс: стоя в белом платье, она поднялась по ступеням башни городской думы и вылила на себя кувшин красной краски. На лестнице она развернула плакат с текстом, призывающем к миру. После этого активистка раскинула руки и стояла, повторяя «Сердце кровью обливается», пока не пришли полицейские.