В Британии заявили, что не собираются платить за российский газ в рублях

Британия не собирается платить за поставки российского газа в рублях. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона.



«Это не то, что мы намерены делать», — сказал он. При этом в Лондоне будут следить за последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате поставок в рублях.



Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок российского газа в «недружественные» страны в рубли. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. По словам главы государства, РФ не будет «заниматься благотворительностью».

