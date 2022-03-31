FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: 0
83.41р92.49р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Британии заявили, что не собираются платить за российский газ в рублях

24
Печать

Британия не собирается платить за поставки российского газа в рублях. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона.

«Это не то, что мы намерены делать», — сказал он. При этом в Лондоне будут следить за последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате поставок в рублях.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок российского газа в «недружественные» страны в рубли. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. По словам главы государства, РФ не будет «заниматься благотворительностью».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

vfhbr
Если бы этот отказ не волновал нас, то не было бы столько комментариев. Столько страстных слов, а всего-то британцы хотят без нас обойтись. Ну и пусть!
Фомальгаут
Пусть засунет свои рубли себе в.....
274549128
Не могут капитулировать перед принятием реальности
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний