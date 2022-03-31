Суд в Петербурге арестовал активистку, устроившую перформанс с краской на Невском

Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал активистку Евгению Исаеву, устроившую пацифистский перформанс с краской на Невском проспекте. Горожанку признали виновной в правонарушении, предусмотренном 20.1 статьей КоАП РФ (мелкое хулиганство).



Как сообщил «Фонтанке» ее адвокат Сергей Подольский 31 марта, в качестве наказания ей назначили административный арест длительностью восемь суток. Подзащитную, добавил он, увезли в спецприемник ГУВД на Захарьевской улице, 6.



Ранее мы сообщали, что Евгению Исаеву привезли в здание Куйбышевского районного суда после двух суток, проведенных в отделении полиции. Девушку повторно задержали 29 марта. До этого ее оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий Вооруженных сил РФ.

