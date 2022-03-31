С апреля туристический сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей по всей России

С апреля на туристическом сервисе Russpass станет возможно напрямую бронировать номера в отелях по всей России. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.



«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — гласит сообщение, опубликованное 31 марта на официальном портале мэра и правительства столицы.



Отмечается, что сотрудничество с платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Представить свою гостиницу в сервисе можно, подав заявку на сайте и приняв онлайн-оферту.

