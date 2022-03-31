С апреля туристический сервис Russpass станет площадкой для бронирования отелей по всей России

С апреля на туристическом сервисе Russpass станет возможно напрямую бронировать номера в отелях по всей России. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — гласит сообщение, опубликованное 31 марта на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что сотрудничество с платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Представить свою гостиницу в сервисе можно, подав заявку на сайте и приняв онлайн-оферту.
Russpass — туристический сервис для организации путешествий по России. На сайте можно выбрать готовые туры, экскурсии и билеты в музеи. Кроме того, с помощью веб-ресурса можно приобрести билеты на самолет или поезд.
«Фонтанка» писала, что РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий. В системе представлена информация об услугах мест проживания, там же можно увидеть рейтинги и отзывы путешественников.
4 марта стало известно, что Booking.com больше не показывает объекты размещения в РФ. При этом поиск и бронирование отелей в зарубежных странах остаются доступными для людей на территории России. Аналогичные изменения появились на сайтах Agoda.com и Trivago.