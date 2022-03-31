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ФИФА не стала рассматривать вопрос о приостановке членства РФС и признала русский язык пятым официальным

На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) не стали поднимать вопрос об исключении, отстранении или приостановке членства Российского футбольного союза (РФС).

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Как сообщили на официальном сайте организации 31 марта, делегаты проголосовали за приостановку членства только трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Другим вопросом стало предоставление русскому языку статуса официального языка ФИФА. Делегаты также поддержали эту идею.

Ранее официальными языками ФИФА были английский, испанский, французский и немецкий.

«Конфликты продолжаются также и в других частях мира, о них мы не должны забывать. Люди страдают и умирают. Мы живем в агрессивном, разобщенном мире. Но я сильно верю в силу футбола, способного объединять людей, преодолевать культурные границы. Нельсон Мандела говорил, что спорт наделен силой изменять мир. Но в то же время мы, дорогие друзья, не столь наивны, чтобы думать, что футбол может разрешить вообще все проблемы. Конечно, нет. Мы должны учиться снова жить друг с другом. Если мы верим, что наши убеждения — лучше и сильнее, мы должны убеждать других. Но мы должны уважать их, быть терпимыми ко всем. И мы должны учиться вновь приходить к согласию», — заявил по итогам заседания президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную РФ от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, российская национальная команда лишилась шансов на попадание на чемпионат мира в Катаре. CAS оставил решение в силе.

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Комментарии (6)

Otkating
ФИФА недороскомнадзорил.
Ushat Pomoev
Биатлон, в отличие от футбола, видимо, не "способен объединять людей", и Российский биатлонный союз можно смело изгонять из IBU?
Хотя да: там же люди с винтовками по лесам бегают. Не комильфо...
ada695
Нас будут посылать на русском,
так обиднее.
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