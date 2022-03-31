ФИФА не стала рассматривать вопрос о приостановке членства РФС и признала русский язык пятым официальным

Как сообщили на официальном сайте организации 31 марта, делегаты проголосовали за приостановку членства только трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Другим вопросом стало предоставление русскому языку статуса официального языка ФИФА. Делегаты также поддержали эту идею.



Ранее официальными языками ФИФА были английский, испанский, французский и немецкий.



«Конфликты продолжаются также и в других частях мира, о них мы не должны забывать. Люди страдают и умирают. Мы живем в агрессивном, разобщенном мире. Но я сильно верю в силу футбола, способного объединять людей, преодолевать культурные границы. Нельсон Мандела говорил, что спорт наделен силой изменять мир. Но в то же время мы, дорогие друзья, не столь наивны, чтобы думать, что футбол может разрешить вообще все проблемы. Конечно, нет. Мы должны учиться снова жить друг с другом. Если мы верим, что наши убеждения — лучше и сильнее, мы должны убеждать других. Но мы должны уважать их, быть терпимыми ко всем. И мы должны учиться вновь приходить к согласию», — заявил по итогам заседания президент ФИФА Джанни Инфантино.

