CAS оставил в силе отстранение российских сборных по решению ФИФА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне не стал отменять решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении сборных России. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе Российского футбольного союза.



«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — заявили в РФС.

