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CAS оставил в силе отстранение российских сборных по решению ФИФА

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне не стал отменять решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении сборных России. Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе Российского футбольного союза.

«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — заявили в РФС.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций ранее также наложил запрет на участие российских клубов в европейских соревнованиях. РФС также обращался по этому поводу в CAS, но получил отказ.

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Комментарии (2)

266210571
Вот почему-то совсем не жаль этот футбол.
07A
Спортивно! В эту же мусорную яму и историю с российским допингом!
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