Мизулина предложила помощь блогерам, подавшим в суд на Meta* из-за понесенных убытков

«Блогеры имеют полное право обращаться с исками в суд в адрес компании о возмещении понесенных убытков в результате экстремистской деятельности этих двух площадок (речь идет о запрещенных в России Facebook** и Instagram**. — Прим. ред. ) или компании Meta в целом. Лига безопасного интернета готова оказать полное юридическое содействие, сопровождение такого рода исков как на территории нашей страны, так и в других странах, если они будут поданы в суд», — сказала Мизулина 31 марта (цитата по ТАСС ).

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что любые претензии блогеров после судебного решения о признании Meta* экстремистской организацией должны быть направлены не к РФ, но в адрес самой компании. Российская организация, отметила она, готова оказать помощь в сопровождении такого рода исков.

Шансы на продолжение работы перечисленных социальных сетей в России, добавила она, равны нулю, Россия и весь русскоязычный мир сейчас теряют колоссальную аудиторию. Тем не менее, по ее словам, любые проявления экстремизма и межнациональной розни нужно пресекать на старте, что и было сделано.

Кроме того, Лига безопасного интернета попросила Роскомнадзор и Минцифры дать гражданам четкие объяснения относительно иностранных соцсетей — назвать площадки, на которые люди смогут перейти, и дать гарантии того, что альтернативные платформы технологически готовы к такому переезду и колоссальному притоку пользователей.

«Также мы просим дать четкие разъяснения от Генпрокуратуры, от Роскомнадзора в связи с судебным решением о признании Meta экстремистской организацией. Много вопросов у людей: могут ли они пользоваться соцсетями, нарушают ли они в таком случае закон, нужно ли убирать с товаров все значки и так далее», — заключила Мизулина.

Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как появилась информация, что компания временно разрешила размещать в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военных. 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск, запретив работу социальных сетей в РФ. Мессенджера WhatsApp решение не коснулось, поскольку это «средство общения, а не размещения информации».