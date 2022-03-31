Минобороны: Российские военные уничтожили базы горючего в Днепропетровске и сбили беспилотник над Чернобылем

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль украинский населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач. Продвижение за сутки составило 6 километров. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 31 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По данным военного ведомства, российскими войсками уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения. Вечером накануне крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске. В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Средствами ПВО за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Балаклеи, Вербового, Верхнеторецкого, Докучаевска, Чернигова, Чернобыля и других населенных пунктов.

