Спикер парламента Абхазии заявил, что республика не собирается входить в состав России

Абхазия не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Об этом 30 марта заявил спикер парламента страны Валерий Кварчия, пишет «Интерфакс».



«Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа... Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством. Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», — подчеркнул он.

