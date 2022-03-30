FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Спикер парламента Абхазии заявил, что республика не собирается входить в состав России

3
Печать

Абхазия не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Об этом 30 марта заявил спикер парламента страны Валерий Кварчия, пишет «Интерфакс».

«Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа... Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством. Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», — подчеркнул он.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что республика в ближайшее время сделает юридические шаги для объединения с Россией. Его пресс-секретарь уточнил, что референдум пройдет после президентских выборов, назначенных на 10 апреля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Russian Lives Matter
Их никто спрашивать не будет.
xepnuminu
парад голодранцев однако.
сидите где сидите. в России своих у кого сортир в огороде девать некуда
lamer
Войдут в состав без референдума. Там большинство уже граждане России.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний