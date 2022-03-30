В Южной Осетии рассказали, когда пройдет референдум о присоединении республики к России

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости 30 марта.



Пресс-секретарь главы республики назвал более точную дату проведения референдума. По его словам, голосование пройдет после президентских выборов, запланированных на 10 апреля.



В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что республика в ближайшее время сделает юридические шаги для объединения с Россией.



26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение стало ответом на агрессивные действия Грузии, которые привели к боевым действиям. После этого руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

