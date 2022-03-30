FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Южной Осетии рассказали, когда пройдет референдум о присоединении республики к России

13
Печать

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости 30 марта.

Пресс-секретарь главы республики назвал более точную дату проведения референдума. По его словам, голосование пройдет после президентских выборов, запланированных на 10 апреля.

В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что республика в ближайшее время сделает юридические шаги для объединения с Россией.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение стало ответом на агрессивные действия Грузии, которые привели к боевым действиям. После этого руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

vfhbr
А Финляндия когда захочет референдум о присоединении провести. Или дело за малым - раздать там наши паспорта, как в ДНР и ЛНР.
olla
угомоните их кто-нибудь, у России сейчас столько проблем, что не до них
VOROBEJ
Ну орали поляки и орали.При чем тут братья-осетины? Или они не люди?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний