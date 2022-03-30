Президент Южной Осетии анонсировал «юридические шаги» по вступлению в состав России

«Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. <…> Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — сказал он в обращении.



По словам Бибилова, такая возможность у Южной Осетии была в 2014 году, когда в состав России вернулся Крым, однако она была «упущена».



26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение стало ответом на агрессивные действия Грузии, которые привели к боевым действиям. После этого руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

