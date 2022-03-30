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Президент Южной Осетии анонсировал «юридические шаги» по вступлению в состав России

Южная Осетия нацелена на присоединение к России и планирует в ближайшее время предпринять для этого «юридические шаги». Такое заявление 30 марта сделал глава республики Анатолий Бибилов.

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«Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. <…> Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — сказал он в обращении.

По словам Бибилова, такая возможность у Южной Осетии была в 2014 году, когда в состав России вернулся Крым, однако она была «упущена».

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Решение стало ответом на агрессивные действия Грузии, которые привели к боевым действиям. После этого руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

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Комментарии (46)

VKuser174198221
Вот только этого счастья и не хватало....Еще и этих паразитов кормить.....
Капитан Очевидность2
Да сколько ж можно? Ещё и этих паразитов и нахлебников на себе тянуть. Мало им того, что паспорта рф раздали и помощь финансовую периодически оказывают, хотят полностью на нашу шею сесть.
Dpa
Пипец
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