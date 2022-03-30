Кадыров: Мы не пойдем на уступки Украине, господин Мединский ошибся в формулировках

Россия не намерена идти на уступки Украине, Киеву «пощады не будет». Об этом 30 марта заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся. Формулировка неправильная. Не стоит волноваться. У нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на сто лет вперед», — сказал Кадыров в опубликованном в его телеграм-канале видео.



По словам Кадырова, Киеву «пощады не будет», если украинские власти сами не придут к Владимиру Путину и не выполнят его требования. Также глава Чечни призвал их попросить прощения у украинского и российского народов.

