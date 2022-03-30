СМИ: В европейских офисах «Газпрома» прошли обыски

Представители антимонопольного регулятора Евросоюза пришли с обысками в офисы «Газпрома». Об этом 30 марта сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.



Bloomberg пишет, что обыски прошли в подразделении компании в Германии. По данным собеседников изданий, мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа.



«Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе до рекордных значений», — уточняет РБК.



Официальных комментариев от «Газпрома» на этот счет пока нет.

