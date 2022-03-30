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СМИ: В европейских офисах «Газпрома» прошли обыски

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Представители антимонопольного регулятора Евросоюза пришли с обысками в офисы «Газпрома». Об этом 30 марта сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg пишет, что обыски прошли в подразделении компании в Германии. По данным собеседников изданий, мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа.

«Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе до рекордных значений», — уточняет РБК.

Официальных комментариев от «Газпрома» на этот счет пока нет.

В начале марта цены на газ в Европе били исторические рекорды. Впервые его стоимость превысила $ 3 000 за 1 тыс. кубометров. А 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли.

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Комментарии (23)

Danik
В офисах искали газ? Не нашли!?
274450944
Где будут Хрустальную ночь проводить, скажите адрес.
Савва Морозов
Что-то мне это напоминает...
Германия...30-е годы...
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