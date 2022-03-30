СМИ: В европейских офисах «Газпрома» прошли обыски

Представители антимонопольного регулятора Евросоюза пришли с обысками в офисы «Газпрома». Об этом 30 марта сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg пишет, что обыски прошли в подразделении компании в Германии. По данным собеседников изданий, мероприятия связаны с расследованием в отношении поставок газа.
«Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе до рекордных значений», — уточняет РБК.
Официальных комментариев от «Газпрома» на этот счет пока нет.
В начале марта цены на газ в Европе били исторические рекорды. Впервые его стоимость превысила $ 3 000 за 1 тыс. кубометров. А 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли.