Рекордными темпами. Цена на газ в Европе впервые превысила $3 000 за тысячу «кубов»

Цена на газ в Европе ускорила рост и впервые в истории превысила $3 000 за тысячу куб. м. Об этом 7 марта свидетельствуют данные торгов.
Новость дополняется.
24 ноября 2021, 19:12В России резко начали расти цены на зимнее дизтопливо
22 сентября 2021, 16:45Цена бензина АИ-95 впервые с конца июля обновила исторический максимум
24 февраля 2022, 10:24Газ в Европе на открытии торгов подорожал на 35%
08 декабря 2021, 14:26В Кремле прокомментировали резкое подорожание бензина в регионах
30 сентября 2021, 10:47Цены на газ в Европе бьют исторические рекорды третий день подряд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter