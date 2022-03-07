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Рекордными темпами. Цена на газ в Европе впервые превысила $3 000 за тысячу «кубов»

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Цена на газ в Европе ускорила рост и впервые в истории превысила $3 000 за тысячу куб. м. Об этом 7 марта свидетельствуют данные торгов.

Новость дополняется.

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