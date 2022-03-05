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Глава Еврокомиссии: Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из РФ

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Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России. Об этом 5 марта заявил председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Она добавила, что для решения этой проблемы необходимы «диверсификация, энергоэффективность и энергопереход». Глава ЕК также рассказала, что в страны Евросоюза уже прибыли более 1,2 млн беженцев с Украины. По ее прогнозам, это количество «вырастет во много раз в ближайшие дни и недели». Эти люди нуждаются в немедленной помощи от ЕС, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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Комментарии (11)

Vasya11
Украинцы достигли своей цели.
Теперь они в ЕС с крышей над головой, и с последующими дотациями от своих властей.
Matraskin
у Европы есть огромный опыт работы с беженцами, о которых, кстати, что-то давно не слышно...
266410437
Эстонию лучше всех горы бесплатного природного сланца. Коммунисты думали на века.
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