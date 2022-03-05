Глава Еврокомиссии: Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из РФ

Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России. Об этом 5 марта заявил председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.



Она добавила, что для решения этой проблемы необходимы «диверсификация, энергоэффективность и энергопереход». Глава ЕК также рассказала, что в страны Евросоюза уже прибыли более 1,2 млн беженцев с Украины. По ее прогнозам, это количество «вырастет во много раз в ближайшие дни и недели». Эти люди нуждаются в немедленной помощи от ЕС, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

