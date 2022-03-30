ФАС проверит крупнейшие компании-дистрибьюторы сахара на фоне роста цен

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки пяти компаний-дистрибьюторов сахара. В поле внимания ФАС находятся пять ООО: «Скайфуд», ТД «Невская Бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка».
Как сообщают в Telegram-канале ведомства 30 марта, мероприятия связаны с резким повышением цен на товар, а также с его сокращением в торговых сетях.
«При наличии в действиях проверяемых лиц нарушений закона о защите конкуренции будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», — добавили там.
«Фонтанка» писала, что некоторые торговые сети отказались от добровольных обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%. Это объясняют ростом закупочных цен. В Минпромторге объяснили, что неисполнение публично взятых на себя обязательств может иметь признаки антимонопольного нарушения.
Накануне ФАС возбудила дело в отношении ООО «Продимекс» — крупнейшего в России производителя сахара. Компанию заподозрили в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на товар.
После начала специальной операции на Украине сахар начал пользоваться повышенным спросом. В отдельных магазинах люди буквально дрались за него.