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Сахар срывается с цепи. Ретейлеры начали отказываться от сдерживания наценки на самый популярный продукт

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Часть ретейлеров начали отказываться от добровольных обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%. Причина в росте закупочных цен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 29 марта.

По словам собеседника, держать цены в узде отказались «О’Кей» и Auchan. В пресс-службе Минпромторга подтвердили информацию о том, что «сейчас некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров». Министерство получило письмо от торговой сети «О'Кей» об исключении сахара-песка из перечня товаров, реализуемых с пятипроцентной торговой наценкой.

В Минпромторге объяснили, что сдерживание наценки — добровольная инициатива, направленная на поддержку малообеспеченных категорий населения. Но неисполнение публично взятых на себя обязательств может иметь признаки антимонопольного нарушения. Поэтому ретейлерам необходимо уведомлять о своем решении Минпромторг и ФАС.

В начале марта крупные торговые сети согласились ограничить наценки на отдельные базовые продукты на уровне 5%.

Сахар пользовался наибольшим спросом с начала спецоперации. В отдельных магазинах люди буквально дрались за этот продукт. ФАС возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита». Сахара у них на полках не было, а на складах его нашли.

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Комментарии (33)

Ник Приносящий Счастье
Почему-то удалили. В дружественной Бразилии сахарок по 20р/кг в опте. Судна с бразильскими товарами проходят расстояние от одного из 15 морских портов Бразилии до портов Санкт-Петербурга и Усть-Луги за 35 дней. Чаще всего для отправки используется порт Рио-де-Жанейро.
EveReady
Кому вы парите мозги, Козюльский? (с) Так бы и сказали, что 5% наценка не может покрыть расходы в рознице. Да и в опте не может.
Ник Приносящий Счастье
Друзья! Друзья! А давайте объявим всероссийское воздержание от сладкого сахарного песка на месяц! Всего лишь месяц! И здоровье поправим, и цены отрегулируем!
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