Сахар срывается с цепи. Ретейлеры начали отказываться от сдерживания наценки на самый популярный продукт

Часть ретейлеров начали отказываться от добровольных обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%. Причина в росте закупочных цен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 29 марта.
По словам собеседника, держать цены в узде отказались «О’Кей» и Auchan. В пресс-службе Минпромторга подтвердили информацию о том, что «сейчас некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров». Министерство получило письмо от торговой сети «О'Кей» об исключении сахара-песка из перечня товаров, реализуемых с пятипроцентной торговой наценкой.
В Минпромторге объяснили, что сдерживание наценки — добровольная инициатива, направленная на поддержку малообеспеченных категорий населения. Но неисполнение публично взятых на себя обязательств может иметь признаки антимонопольного нарушения. Поэтому ретейлерам необходимо уведомлять о своем решении Минпромторг и ФАС.
В начале марта крупные торговые сети согласились ограничить наценки на отдельные базовые продукты на уровне 5%.
Сахар пользовался наибольшим спросом с начала спецоперации. В отдельных магазинах люди буквально дрались за этот продукт. ФАС возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита». Сахара у них на полках не было, а на складах его нашли.