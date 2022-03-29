Сахар срывается с цепи. Ретейлеры начали отказываться от сдерживания наценки на самый популярный продукт

Часть ретейлеров начали отказываться от добровольных обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%. Причина в росте закупочных цен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 29 марта.



По словам собеседника, держать цены в узде отказались «О’Кей» и Auchan. В пресс-службе Минпромторга подтвердили информацию о том, что «сейчас некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров». Министерство получило письмо от торговой сети «О'Кей» об исключении сахара-песка из перечня товаров, реализуемых с пятипроцентной торговой наценкой.