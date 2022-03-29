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ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара. Его подозревают в действиях, вызвавших рост цен

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Продимекс» — крупнейшего в России производителя сахара. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — говорится в публикации.

Отмечается, что признаки нарушения выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок.

Ранее региональное УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» в Воронежской области. Их заподозрили в «сахарном сговоре».

Дефицит сахара наблюдается и в петербургских магазинах. «Фонтанка» выяснила, что происходит на «сахарном рынке».

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Комментарии (17)

Gerafotich
Надо его судить за саботаж в сложное для граждан России время!
VVM1962
не там ищете.
allyouneedislove
больше съеденного сахара = больше пациентов у стоматолога

на теорию заговоров смахивает =))))
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