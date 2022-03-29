ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара. Его подозревают в действиях, вызвавших рост цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Продимекс» — крупнейшего в России производителя сахара. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ведомства.
«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — говорится в публикации.
Отмечается, что признаки нарушения выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок.
Ранее региональное УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» в Воронежской области. Их заподозрили в «сахарном сговоре».
Дефицит сахара наблюдается и в петербургских магазинах. «Фонтанка» выяснила, что происходит на «сахарном рынке».