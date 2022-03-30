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Песков: Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен ровно 31 марта

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Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс. Об этом в среду, 30 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс. Это же не значит, что всё, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено (в рублях. — Прим. ред.). Нет, там более растянутый по времени процесс технологически», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также добавил, что данные о механизме поставок газа в рублях будут доступны, поручение президента должно быть исполнено. «Пока не располагаю этой информацией, — ответил Песков на вопрос, в какой форме и когда именно этот механизм будет представлен президенту. — Но в любом случае данные обо всём этом будут доступны. Давайте дождемся 31 марта, есть поручение президента, оно должно быть исполнено».

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Германии объявили о введении чрезвычайного плана на случай, если Россия прекратит поставки газа из-за неоплаты в рублях.

28 марта Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте не намерена заниматься «всеевропейской благотворительностью». «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин также поручил ЦБ, правительству и «Газпрому» до 31 марта доложить о мерах по переводу расчетов за поставки газа в рубли.

23 марта на совещании с правительством глава государства сообщил, что страна в кратчайшие сроки переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам.

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Комментарии (30)

Михаил Петров-Водкин
Пацан сказал .... и не сделал
Ник Приносящий Счастье
Думал они с огромными стальными яйцами, покажут всем кузькину мать. А они на попятную. Разочарование.
260657101
Первая фаза операции, по переходу на оплату газа рублями, прошла успешно, ну те рублями нам платить никто не собирается.
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