Песков: Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен ровно 31 марта

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс. Об этом в среду, 30 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс. Это же не значит, что всё, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено (в рублях. — Прим. ред.). Нет, там более растянутый по времени процесс технологически», — цитирует Пескова ТАСС.

