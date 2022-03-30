Песков: Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен ровно 31 марта

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс. Об этом в среду, 30 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс. Это же не значит, что всё, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено (в рублях. — Прим. ред.). Нет, там более растянутый по времени процесс технологически», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также добавил, что данные о механизме поставок газа в рублях будут доступны, поручение президента должно быть исполнено. «Пока не располагаю этой информацией, — ответил Песков на вопрос, в какой форме и когда именно этот механизм будет представлен президенту. — Но в любом случае данные обо всём этом будут доступны. Давайте дождемся 31 марта, есть поручение президента, оно должно быть исполнено».
Ранее «Фонтанка» писала, что власти Германии объявили о введении чрезвычайного плана на случай, если Россия прекратит поставки газа из-за неоплаты в рублях.