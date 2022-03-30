Агапитова: В Петербурге ежемесячно совершают около 120 тысяч сделок по продаже наркотиков

Ситуация с распространением наркотических средств в Петербурге «остается сложной». Каждый месяц в городе происходит около 120 тысяч случаев продажи запрещенных препаратов. Об этом 30 марта во время отчета в Заксобрании сообщила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Омбудсмен констатировала: учитывая, что каждая сделка — продажа не менее грамма запрещенного вещества, ежемесячно продается около 120 кг наркотиков.

