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Агапитова: В Петербурге ежемесячно совершают около 120 тысяч сделок по продаже наркотиков

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Ситуация с распространением наркотических средств в Петербурге «остается сложной». Каждый месяц в городе происходит около 120 тысяч случаев продажи запрещенных препаратов. Об этом 30 марта во время отчета в Заксобрании сообщила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Омбудсмен констатировала: учитывая, что каждая сделка — продажа не менее грамма запрещенного вещества, ежемесячно продается около 120 кг наркотиков.

«Ежедневно наши горожане проходят мимо готовых закладок стоимостью в 50 млн рублей», — констатировала Агапитова.

Спикер привела данные, что число преступлений, совершенных людьми под действием наркотических веществ, возросло на 32,6 %. Треть таких преступлений совершается ранее судимыми.

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Комментарии (6)

266617737
....Но это ж вам не студентов за митинги по обезъянникам мести и дела за репосты в соцсетях сотнями ляпать.
Karl111
Так была же статья на фонтанке, что этого г... больше чем самокатов!
Реакции МВД никакой же не было.
ada695
Как и обещал Беглов,
малому бизнесу не препятствуют!
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