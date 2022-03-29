Глеб Самойлов отметит в Петербурге день рождения своей «Матрицы»

Легендарной группы «Агата Кристи» не существует настолько давно, что мы уже празднуем 12-летие The Matrixx — сольного проекта Глеба Самойлова. Праздничный концерт состоится в ресторане «Альпенхаус» 31 марта. (18+)
За эти 12 лет Глеб Самойлов и The Matrixx выпустили 6 студийных альбомов и пережили значительное творческое перерождение — если на первом альбоме «Матрица» давала жесткого мрачного рока, то на поздних релизах куда заметнее влияние электроники, которая оттеснила шумные гитары на второй или даже третий план.
Музыкант не забывает свои корни, а потому песни «Агаты Кристи» со сцены тоже прозвучат. Уверены, что The Matrixx точно сыграют «Дворника», «Как на войне», «Трансильванию», «Ковер-вертолет» и другие знакомые (многим — с детства) хиты, так что концерт может стать праздником в том числе и для тех, кто посещал концерты, когда Самойловых на сцене было двое.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»