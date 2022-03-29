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Смольный нашел подрядчика, который подготовит экспозицию Петербурга на ПМЭФ-2022

Комитет по промышленной политике подвел итоги конкурса на организацию экспозиции Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума. Не обошлось без сюрприза.

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Протокол комиссии опубликован на сайте госзакупок накануне. По данным портала, не соответствующей требованиям признали заявку традиционного подрядчика — компании «Экспофорум-Дизайн». Члены комиссии пришли к выводу, что в первую часть заявки компания включила лишние данные, что противоречит федеральному закону № 44-ФЗ.

В заявке его конкурента, как показывают результаты, комиссия тоже нашла проблемы. Вопросы возникли к независимой гарантии участника. Двое членов комиссии проголосовали за отклонение заявки, однако еще двое (включая председателя, что обеспечило перевес) признали ее соответствующей требованиям. В результате контракт должен быть заключен с московским ООО «Экспо Глобал Груп». Согласно СПАРК, оно зарегистрировано в Москве и принадлежит Елене Хильченковой. Цена контракта — 63,2 млн рублей.

Напомним, конкурс был объявлен 9 марта. Петербургский экономический форум намечен на 15–18 июня 2022 года, официальной информации об изменении планов не было.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Читаю новости и не понимаю - нас смешат или издеваются над нами?
Denis_5e4cccd08a04e
Спокойствие! Будут иностранцы. Белоруссия точно, возможно Казахстан, им надо отработать поддержку в начале января.
Bassbit
А что на форум кто-то приедет?
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