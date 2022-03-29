Смольный нашел подрядчика, который подготовит экспозицию Петербурга на ПМЭФ-2022

Протокол комиссии опубликован на сайте госзакупок накануне. По данным портала, не соответствующей требованиям признали заявку традиционного подрядчика — компании «Экспофорум-Дизайн». Члены комиссии пришли к выводу, что в первую часть заявки компания включила лишние данные, что противоречит федеральному закону № 44-ФЗ.



В заявке его конкурента, как показывают результаты, комиссия тоже нашла проблемы. Вопросы возникли к независимой гарантии участника. Двое членов комиссии проголосовали за отклонение заявки, однако еще двое (включая председателя, что обеспечило перевес) признали ее соответствующей требованиям. В результате контракт должен быть заключен с московским ООО «Экспо Глобал Груп». Согласно СПАРК, оно зарегистрировано в Москве и принадлежит Елене Хильченковой. Цена контракта — 63,2 млн рублей.

