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Смольный не видит препятствий для форума. Город объявил аукцион на оформление стенда для ПМЭФ-2022

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Петербургский комитет по промышленности ищет подрядчика для организации экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения ПМЭФ. На презентацию инвестиционных возможностей города через несколько месяцев готовы потратить 63 млн рублей.

Документация опубликована 5 марта. Согласно ей, услуги надо оказать до 30 июня. Подрядчик должен обустроить экспозицию и деловую зону (вместе с дизайн-проектом), обеспечить кейтеринг. В техзадании — детальное описание, от характеристик звукового оборудования до начинки мини-пирожков и рисунка на подарочном фарфоре.

Петербургский экономический форум намечен на 15-18 июня 2022 года. Состав участников не известен. За последние две недели в отношении российской экономики были введены беспрецедентные по жесткости санкции, множество брендов заявили об уходе из страны или приостановке работы, со сложностями и ограничениями столкнулись и рядовые граждане — к примеру, держатели банковских карт и валютных счетов. Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих «недружественные действия» в отношении России, ее компаний и граждан.

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Комментарии (3)

264867481
Специоперация-спецоперацией, а кушать чиновникам хочется всегда
Редиcка
Деньги пилить надо, даже если на форум никто не приедет.
spb7771250
Массовые мероприятия (в связи с которыми был перенесён матч Зенита) 06.03 по плану прошли?
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