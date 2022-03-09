Смольный не видит препятствий для форума. Город объявил аукцион на оформление стенда для ПМЭФ-2022

Петербургский комитет по промышленности ищет подрядчика для организации экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения ПМЭФ. На презентацию инвестиционных возможностей города через несколько месяцев готовы потратить 63 млн рублей.
Документация опубликована 5 марта. Согласно ей, услуги надо оказать до 30 июня. Подрядчик должен обустроить экспозицию и деловую зону (вместе с дизайн-проектом), обеспечить кейтеринг. В техзадании — детальное описание, от характеристик звукового оборудования до начинки мини-пирожков и рисунка на подарочном фарфоре.
Петербургский экономический форум намечен на 15-18 июня 2022 года. Состав участников не известен. За последние две недели в отношении российской экономики были введены беспрецедентные по жесткости санкции, множество брендов заявили об уходе из страны или приостановке работы, со сложностями и ограничениями столкнулись и рядовые граждане — к примеру, держатели банковских карт и валютных счетов. Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих «недружественные действия» в отношении России, ее компаний и граждан.