Смольный не видит препятствий для форума. Город объявил аукцион на оформление стенда для ПМЭФ-2022

Петербургский комитет по промышленности ищет подрядчика для организации экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения ПМЭФ. На презентацию инвестиционных возможностей города через несколько месяцев готовы потратить 63 млн рублей.



Документация опубликована 5 марта. Согласно ей, услуги надо оказать до 30 июня. Подрядчик должен обустроить экспозицию и деловую зону (вместе с дизайн-проектом), обеспечить кейтеринг. В техзадании — детальное описание, от характеристик звукового оборудования до начинки мини-пирожков и рисунка на подарочном фарфоре.

