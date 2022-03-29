Повелитель розовых квитанций в Петербурге согласился присоединиться к Петроэлектросбыту

Информацию о голосовании 29 марта «Фонтанке» подтвердили в жилищном комитете. По нашим данным, из семи членов совета директоров воздержался лишь представитель комитета финансового контроля, остальные высказались «за».
«Фонтанка» неоднократно писала об этом проекте создания единого расчетного центра ЖКХ Петербурга с единой квитанцией. В начале 2022 года Смольный сообщил, что решение принято: большинство в акционерном капитале будущего ЕИРЦ СПб будет у «Интер РАО» в лице ПСК (учредителя Петроэлектросбыта), как и в совете директоров.
Между тем нерешенными оставались несколько вопросов — в частности сохранения бескомиссионной системы для нынешних абонентов ВЦКП. О том, решены ли они теперь, — читайте скоро на «Фонтанке».