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Повелитель розовых квитанций в Петербурге согласился присоединиться к Петроэлектросбыту

Совет директоров ВЦКП рекомендовал комитету имущественных отношений Петербурга одобрить присоединение расчетного центра к ЕИРЦ Петроэлектросбыт. Большинство будет у «Интер РАО».

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Информацию о голосовании 29 марта «Фонтанке» подтвердили в жилищном комитете. По нашим данным, из семи членов совета директоров воздержался лишь представитель комитета финансового контроля, остальные высказались «за».

«Фонтанка» неоднократно писала об этом проекте создания единого расчетного центра ЖКХ Петербурга с единой квитанцией. В начале 2022 года Смольный сообщил, что решение принято: большинство в акционерном капитале будущего ЕИРЦ СПб будет у «Интер РАО» в лице ПСК (учредителя Петроэлектросбыта), как и в совете директоров.

Между тем нерешенными оставались несколько вопросов — в частности сохранения бескомиссионной системы для нынешних абонентов ВЦКП. О том, решены ли они теперь, — читайте скоро на «Фонтанке».

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Комментарии (24)

Елена А.
Лично меня "задрали" эти с десяток платежек. Уже и график пришлось составить кому когда платить и вносить данные по счетчикам. По воде и то на 2 сайта разных...Бред.... Платежки и в почтовый ящик не помещаются...С ПЭС проблем не было. Были иногда непонятки - отвечали быстро. ПЭС оплачиваю прямо на сайте, есть история и т.д.
AndrewBarsik
Похоже, единственная цель Беглова@C - "впарить" городу "услуги" частной компании, даровав ей монопольное право собирать "коммуналку". Грандиозные скандалы, позорящие город, ничему не научили ответственных за жилищную сферу. Май 2021 петроэлектросбыт пытался собрать "долги из воздуха за капремонт" . Весь 2021 год "нагибали" всю отрасль с целью сделать из петроэлектросбыта монополиста сбора коммунальных платежей. Январь 2022 - позорная "мусорная реформа", проведённая в интересах НЭО - "дочки" ИнтерРАО. Результат: Санкт-Петербург- самый грязный европейский мегаполис в 21 веке, Январь 2022- попытка петроэлектросбыта "застраховать" всех жителей против их воли. И, несмотря на всё это, власти города с фантастическим упорством протаскивают "реформу" сбора платежей, выгодоприобретателями которой становит петроэлектросбыт, "выросший" из Интер РАО. Их преследует патологическое желание превратить жителей города в "данников" гг Сечина и Ковальчука (бенефициары Интер РАО), "претерпевших" от санкций.
AndrewBarsik
Петроэлектросбыт "рисует" долги "из воздуха" даже покойникам. Ни при каких условиях не буду им платить ни копейки.
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