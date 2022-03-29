Стоматология на Чайковского открестилась от медотходов на детской площадке

В стоматологической поликлинике № 9 опровергли информацию о медицинских отходах на детской площадке, на которые пожаловались местные жители. Все утилизируется с соблюдением санитарных норм, рассказали 29 марта «Фонтанке» в медучреждении.
«Информация не соответствует действительности на основании действующей организации вывоза и утилизации медицинских отходов учреждения с соблюдением СанПиНа и законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в полном объеме», — отметили в поликлинике.
Ранее читатель рассказал «Фонтанке», что на детской площадке во дворе дома 27 на улице Чайковского в Петербурге валяются медицинские отходы. Он отметил, что местные жители обращались в Роспотребнадзор, но ведомство никаких нарушений не обнаружило.
Напомним, что мы также писали о том, как суд приостановил работу Государственной стоматологической поликлиники № 2, медицинские отходы которой обнаружили в парадной жилого дома на 8-й линии Васильевского острова.