Стоматология на Чайковского открестилась от медотходов на детской площадке

В стоматологической поликлинике № 9 опровергли информацию о медицинских отходах на детской площадке, на которые пожаловались местные жители. Все утилизируется с соблюдением санитарных норм, рассказали 29 марта «Фонтанке» в медучреждении.



«Информация не соответствует действительности на основании действующей организации вывоза и утилизации медицинских отходов учреждения с соблюдением СанПиНа и законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в полном объеме», — отметили в поликлинике.

